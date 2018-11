Ideas para evitar los abusos de poder en meneame

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Acabo de ver el artículo de Vlad donde se critica que algún @admin haya eliminado un envío que enlazaba con una campaña de crowfounding para sostener los costes de la querella contra Rato www.meneame.net/m/Artículos/meneame-no-sirve-compartir-contendio-rele

Se ha intentado justificar al administrador diciendo que era contenido comercial y por tanto violaba las normas...pero las campañas de recaudación sin ánimo de lucro son, por su propia naturaleza, no comerciales (el comercio implica intercambios con fines lucrativos).

El administrador se ha pasado y ha censurado injustamente. Según he visto, no pocos usuarios se quejan de baneos y strikes arbitrarios. Realmente, el actual estatus de los administradores es el mejor estímulo para incurrir en abuso de poder: nadie los conoce ni puede responsabilizarles de sus actos, pues actúan desde el anonimato. Partiendo de ello, se me ocurren las siguientes ideas para evitar estos excesos:

-Que las identidades (hablo de nombres de usuario) de los administradores sean públicas.

-Que cada acción de un administrador lleve su firma y todos sepamos a quién imputarla. Cuando sabes que los demás van a juzgar tus actos, te cortas antes de abusar.

-Que para tomar una decisión de calado (baneo o eliminación de una noticia) haga falta el voto positivo de tres administradores.

-Que los usuarios podamos elegir a los administradores de entre nosotros y su mandato sea anual.

Seguro que a vosotros se os ocurren muchas más ideas para corregir estos desmanes.