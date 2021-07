Hungría acusa a la UEFA de usar "chivatos" para sancionar: "Como en el comunismo, no se necesitan pruebas"

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha criticado duramente a la UEFA, a la que ha acusado de usar "chivatos" en las gradas. "Parece que la UEFA sigue empleando a chivatos entre el público que no tienen nada más que hacer, solo escribir informes sobre lo que alguien dijo o no dijo. Como en el comunismo: no se necesitan pruebas, el informe del informante es suficiente", escribió Szijjarto en su Facebook este sábado.