Humans 3: Evolution - Lost in Time

A diferencia de la secuela "The Humans: Insult to Injury" (1992), esta tercera entrega de la serie recupera la idea original del exitoso "The Humans" (1992), aunque introduciendo algunos cambios en la historia y en el modo de juego. Según la trama del juego, los cuidadores del zoológico de un mundo alienígena han rastreado la historia de la humanidad para robar siete importantes figuras históricas de diferentes épocas, nuestro objetivo será por tanto recuperarlos.