Hoy me han preguntado por enésima vez “¿Pero no estabas en el Times?” Sí. Pero de eso hace ya nueve meses. Y antes en AP, cuatro años. Sí, estuve ahí. Y no, no he encontrado nada parecido a un trabajo desde entonces. Sí, he publicado. Pero la paga, siempre, por debajo de lo que costaba producirlo. Algo que no sólo es muy humillante para mí, es indigno también ante los demás, que algunos intentan que esto aún sea sostenible.