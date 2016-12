Hoy se cumplen 11 años de la primera noticia meneada

188 meneos 2360 clics

Echando un vistazo por los inicios de este portal naranja, compruebo que, concretamente a las 5 horas y 4 minutos del día 7 de diciembre de 2005, entró en meneame la primera de las casi 45.000 noticias (sin contar las descartadas) que se han movido en este sitio web. Es esta, y llegó a portada… ¡en tres minutos! ¡Y sin negativos! ¿Dónde estabas, @jorso?¿Cómo es posible?Se me ha ocurrido que puede serpara tres cosas necesarias:a) Celebrar.b) Agradecer.c) Proponer.Por mi parte,, donde la gente comparte y promociona contenidos interesantes. Se ha creado una comunidad fiel, participativa, crítica y con bastante sentido del humor.¿Es la mejor comunidad? Pues eso quedará a la opinión de cada uno. A todos nos fastidia que nos tumben los envíos. A todos los fastidian algunos comentarios. Y los negativos. Pero el juego es así. De hecho, lo primero que me dijeron cuando comencé a usar esta web es que “meneame es un juego”. No es la verdad, claro, pero algo de tiene de eso, desde luego. Bueno, para responder a la pregunta, yo diría que quizá no es la mejor,. Intentaremos mejorarla.Hay que agradecer, @gallir y @benjamí (perdón si me dejo a alguien), la idea que tuvieron y el trabajo que dedicaron para llevarla a cabo. También agradezco, a esos que llevan aquí desde ese lejano 2006, su fidelidad al invento. Ojalá Daniel Seijo y quienes han tomado su testigo puedan desarrollarlo para que sea conocido por mucha más gente. Tengo la impresión que meneame es una web bastante cerrada y de difícil comprensión. Creo que. (Espero que me añadan una medalla por este peloteo, que no me ha sido fácil sacar así de repente)También agradezco a los administradores, conocidos y no, el tiempo que han empeñado a este curro. Mención especial, que siempre está al pie del cañón, pero también a otros que nos han ayudado a corregir titulares, cambiar entradillas, resolver dudas, descartar noticias equivocadas, etc, etc, etc.Ya sabemos que la labor de los admins siempre ha resultado polémica y que. Pero nadie duda de que una página como esta requiere de cuidadores, vigilantes y responsables. Así que vaya también para ellos mi agradecimiento por sus virtudes y mi comprensión por sus defectos. (En el fondo, os queremos, pero muy en el fondo…Pienso asimismo que es un. Personalmente, y creo que sería bueno para todos, me gustaría que moderásemos nuestra vehemencia en los comentarios. Que discutiéramos tratando de no ofender (aunque eso es imposible del todo, porque hay todo tipo de sensiblidades). Pero que al menos lo intentáramos. Me gustaríay heridos por tal o cual motivo. Sobre todo los que se han ido por fuertes discusiones con otros meneantes veteranos. También me gustaría que ayudásemos a incorporar a otros que no se atreven a venir bien porque no entienden cómo funciona esto o porque lo ven muy escorado ideológicamente.Bueno, lo dejo aquí de momento. Ojalá alguien se anime a comentar y proponer. Lo dicho. Felicidades a todos. Celebremos, pues, que