Homo liber, Homo nescius

—Esta Cámara cede la palabra al Señor Ministro de Identidad.

—Gracias, Señoría. —don Mario Neta hinche el pecho rebosando ufanía—. Subo a esta tribuna colmado de orgullo, pues, desde su creación, este ministerio continúa sumando logros y ganando batallas en pos de la libertad. Conseguimos el pleno derecho del colectivo transespecista a vivir, bien como transhumano doméstico, o bien como transespécimen salvaje en la cadena de parques Theriópolis; hemos logrado dotar a los transreino de espacios antropobotánicos y la identidad fluida está perfectamente integrada en la idiosincrasia colectiva. Y hoy tengo el honor de concederle el derecho al libre ejercicio de su orientación sexual a los puerisexuales, que tras décadas de clandestinidad y persecución, se convierten en ciudadanos sexualmente libres gracias al prototipo Infantilis 4000 desarrollado por la empresa Paidobots, que legitimará esta condición sexual congénita tan antigua como el propio ser humano, sin atentar contra el código penal.