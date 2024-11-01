Hombre: Somos bestias apenas disfrazadas. La obra maestra nihilista del cómic español

Hombre se encuentra, sin atisbo de dudas, en el olimpo de los comics patrios. Con Antonio Segura al guion y José Ortiz a los lápices fue serializado en la revista Cimoc desde el año 1981 hasta 1992.

Se trata de un comic que se enmarca en el género postapocalíptico. El argumento es sencillo: una crisis climática y energética llevaron a una sucesión de guerras y caos que acabaron con la humanidad como la conocemos. Los supervivientes viven hacinados en las ciudades, sitiadas por el ejército para evitar una hambruna global.

Hombre es el protagonista, un personaje ambivalente, cínico y extremadamente crítico con cualquier tipo de idealismo. Con un desarrollado sentido de la supervivencia conoce la forma de entrar y salir de las ciudades, lo que le permite vivir del estraperlo. Sé lo que estáis pensando, es Joel Miller de "The last of us", ¿coincidencia?, lo dudo.

Idealismo o barbarie

El planteamiento principal de Hombre es como los seres humanos sacan su naturaleza animal si los empujas lo suficiente. En la distopía que presenta el comic la mayoría de personas te matarían por tus botas, el resto te mataría por placer. Antonio Segura no se queda corto de violaciones, asesinatos, esclavitud, necrofagia y otras lindezas. Nadie dijo que sobrevivir fuese fácil.

Hombre es una crítica a cualquier tipo de idealismo, colectivismo, socialismo, tú eliges. En clara oposición a las teorías marxistas, el resultado de este apocalipsis es la aparición de una única clase, el lumpen-superviviente, donde la ley del más fuerte impera.

Como ejemplo, en el capítulo "La última aventura" Hombre es salvado por una familia de idealistas que creen que el ser humano es bondadoso por naturaleza y que solo necesita un objetivo común para estar en harmonía. Pronto descubrirán que la realidad no funciona de esa manera.

Vives un mal sueño con tu filosofía barata de pacifismo y amor al prójimo. La realidad es más cruel. Los únicos que sobrevivirán a esta mierda son los que disparan antes de preguntar ... Y no me gustaría estar cuando te degüellen

A Hombre se le compara con "La carretera" de Cormac McArthy, si bien es cierto que tienen puntos en común, la novela de Cormac, en la tradición anglosajona, termina con un atisbo de esperanza. No ocurre lo mismo en Hombre. Cada historia termina de forma trágica, no hay finales felices en el apocalipsis, solo otro día más con vida, dejándote un sabor amargo en la boca, como el café torrefacto del bar de la esquina.

Aquí no hay redención, ni camino del héroe, ni ninguna filosofía que tanto gusta vender en la mercadotecnia protestante. Hombre se cimenta en un racionalismo propio del barroco español.

El viejo tenia razón... eramos bestias apenas disfrazadas. Destinadas a volver a aullar a la luna llena - Hombre

El hombre es lobo para el hombre, y más si es necesidad - Baltarsar Gracián, El Criticón

Conclusión

Hombre es una obra culmen del comic español, el dibujo de Ortiz es espectacular y es notable sus referencias al western, muchas escenas a caballo, planos cinematográficos, sombras dramáticas e impresionantes tiroteos. El guion de Antonio Segura es descarnado, nihilista, muy real.

Una obra recomendada a todos aquellos que quieran disfrutar de un buen comic y no tengan un estómago débil o un alma soñadora.