Hola, somos agricultores y hemos sufrido un fraude. Te respondo

Soy Iván Conde, agricultor y gerente de Aigua Clara, una cooperativa de comercio justo y ecológico en Alberic (Valencia).

Te cuento como nos ha estafado una red mafiosa de compra de fruta casi 50.000 €.

Lo que supone para los pequeños agricultores que esta práctica esté bastante generalizada.

Qué hemos hecho para denunciar estar prácticas e intentar ponerle coto.

Como intentamos superar este golpe y que nuestra cooperativa con más de 40 años de historia no desaparezca.

Antecedentes de como hemos llegado a esta situación

La Cooperativa Aigua Clara de Alberic ha sufrido un fraude de 50.000€ a manos de una red mafiosa que se dedica estafar a pequeños productores, almacenes de frutas y cooperativas.

Los hechos ocurrieron en el mes de diciembre de 2020 y enero de 2021. El modus operandi es la comprar producto directamente al agricultor o el operador haciendo un pequeño pago de anticipo y para el resto de las cosechas o pedidos extendiendo pagarés que en fecha de pago están sin fondos.

Según nuestras fuentes este grupo habría defraudado mas de 1 millón de euros a agricultores de la Ribera del Xúquer (Comarca de Valencia).

La empresa de Fisch Food Tradring S.L. regentada por Carluccio Giovanni ha dejado en quiebra numerosos agricultores de la zona.

Queremos que sepáis que estos hechos están denunciados y ya hay algunos detenidos, aunque nuestras esperanzas de recuperar algo de lo adeudado son prácticamente nulas.

Por qué creemos que se suceden este tipo de fraudes regularmente

Ello, si duda, es debido a una ley laxa y bastante incomprensible que no penaliza la emisión de pagarés y cheques sin fondos. En otros paises no tan lejanos como Francia este tipo de prácticas están penadas con la entrada en prisión, en cambio en nuestro país, parece una práctica de lo más habitual.

A veces me planteo mis dudas con la justica ¿hay justicia?.

La gente de a pie seguramente diría que no. Esa seria la afirmación mas rápida para cualquiera, pero después de repasar la pregunta y saber como hemos llegado a esta situación mi respuesta es muy concreta.

Creo en la justicia a medias, porque se que los delincuentes que nos robaron este dinero acabaran siendo detenidos y juzgados y lo mas normal encarcelados y yo tendré en poder un pagare de 48114€ que no se ara efectivo nunca.

Esta empresa no tiene nada a su nombre, el titular de la empresa se declara insolvente y el terminara quizás en prisión y yo continuaré con el papelito en la mano, un papel creado por la banca para hacer fácil el engaño y la mentira y el obtener beneficios. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene en esto la banca?, ¿ que nivel de responsabilidad tienen nuestros gobernantes?

Qué hemos hecho para evitar la suspensión de pagos

Pensamos que no tendría mucho sentido que una Cooperativa que se define como de comercio justo, no pagara a sus agricultores.

De momento los trabajadores llevamos casi tres meses que hemos decidido no cobrar, pero no va a ser suficiente, hemos llevado a cabo un crowfunding en Goteo (Del que no publicamos el enlace, esto no es spam) dando a conocer los hechos.

La verdad es que nos hemos sorprendido, en apenas 20 días hemos recaudado casi 9.000 €, esto es importante, pero más lo es que este tipo de temas tengan difusión para que el mínimo de personas posible se vean afectadas por este tipo de fraudes.

Es por eso que te respondo...