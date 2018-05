This is America: Alucinante y polémico video de Childish Gambino, alter ego musical del actor, guionista y director Donald Glover. Incluye referencias directas a la masacre de la iglesia de Charleston, las revuletas raciales de 1992 y el asesinato de Stephon Clark ("This a celly / That's a tool"), ocurrido hace tan sólo unas semanas, lo que da la medida de su ambición.