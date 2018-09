La historia de Onea, el conductor de Uber despedido por luchar contra la precariedad

No importa que tengas cinco estrellas, los mejores comentarios, que en un año no hayas recibido ninguna multa o que no hayas tenido un accidente. La precariedad parece haberse instalado en las empresas que gestionan la mayoría de las licencias VTC y los despidos son el premio que reciben los conductores que alzan la voz contra los abusos. Esta es la historia de Onea.