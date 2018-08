La hija de Steve Jobs asegura que donaría la fortuna de su padre a la fundación de Bill y Melinda Gates [ENG]

Si ella estuviera a cargo, Brennan-Jobs donaría el dinero de Steve Jobs a la Fundación Bill y Melinda Gates , le dijo a The New York Times mientras discutía sus próximas memorias, "Small Fry". Brennan-Jobs pretendía que sus memorias fueran una representación matizada de su familia, aunque teme que los lectores se concentren demasiado en los momentos en que Jobs fue cruel con ella , según The Times. Algunos detalles en el libro pintan una imagen condenatoria , incluidas anécdotas varias.