Hay una razón incómoda por la que los datos en roaming de MásMóvil, Yoigo y Pepephone van lentos

A juzgar por la información reportada por numerosos clientes de las diferentes marcas de MásMóvil, como Yoigo y Pepephone, el uso de datos en roaming tiene una limitación de velocidad no declarada en las condiciones, que impide navegar a más de 5 Mbps. Se trata de una configuración establecida desde España y no en la red de destino. Europa prohíbe limitar la velocidad en roaming. El Reglamento de Itinerancia de la UE menciona expresamente a la velocidad como una de las características que no se pueden modificar.