Tal y como muchos esperaban, la nueva epidemia de hantavirus acabó con el capitalismo.

Ayer jueves, se declaró día mundial de la economía cooperativista, marxista y colectiva, una vez que el capitalismo fue completamente arrasado por un virus que empezó en un crucero vacacional para extenderse rápidamente a los mercados de valores, afectando muy en especial a la deuda soberana y los fondos de inversión.

Los medios de producción son ahora propiedad del pueblo, representado por los burócratas, que bajo ningún concepto se reservarán para sí mismos la mejor parte ni administrarán lo de todos pensando en primer lugar en sus propios apetitos e intereses.

Este efecto secundario, similar al COVID persistente, afecta fundamentalmente a funcionarios públicos, políticos, y administradores de fincas, y varias universidades anglosajonas y africanas estudian en estos momentos los indicios de que el virus pueda, a nivel molecular, modificar los resultdos ofrecidos por la inteligencia artificial.

La Renta Básica Universal se empezará a implantar, sin subida de impuestos, a partir de la semana que viene.