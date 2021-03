Hackers vulneran miles de cámaras de seguridad, exponiendo a Tesla, cárceles y hospitales [ENG]

Un grupo de piratas informáticos afirma que ha accedido a un gran volumen de datos de cámaras de seguridad recopilados por la empresa de Silicon Valley Verkada Inc. y ha conseguido acceder a las imágenes en directo de 150.000 cámaras de vigilancia de hospitales, empresas, departamentos de policía, prisiones y escuelas. Entre las empresas cuyas imágenes fueron expuestas se encuentran el fabricante de automóviles Tesla Inc. y el proveedor de software Cloudflare Inc. Además, los piratas informáticos pudieron ver vídeos del interior de clínicas...