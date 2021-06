Hacienda puede multarte con hasta 600.000 euros por no leer sus notificaciones digitales

Para Hacienda no hay excusa: si has recibido un requerimiento a través de medios informáticos, aunque no lo hayas leído, puede multarte con hasta 600.000 euros por no haber hecho caso de sus notificaciones. Así lo ha establecido una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, donde resuelve un recurso de la Agencia Tributaria y establece que un 'buzón digital' es, a efectos prácticos, exactamente igual que un buzón físico, por lo que no atender a los mensajes recibidos es objeto de sanción.