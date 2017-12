Hacer un juego para Game Boy en el 2017 (Parte 1) [ENG]  

Todo el mundo tiene sueños cuando es un niño. El mío era hacer un juego para mi primera consola de videojuegos: la Nintendo Game Boy. Hoy he cumplido ese sueño lanzando mi primer juego para Game Boy en un cartucho de verdad: “Sheep It Up!”. En este artículo mostraré las herramientas que he usado y algunos escollos que un recién llegado como yo tuvo que superar para hacer de este proyecto una realidad.