Hace 53 años, el primer virus informático infectó miles de ordenadores y lo más curioso fue quién se encargó de erradicarlo

El primer virus informático fue creado por Robert Thomas en 1971. Este, como parte de su trabajo como programador en BBN Technologies, decidió explorar la idea del software autorreplicante en el sistema operativo TENEX. Por ello, trabajó en la creación de Creeper, un virus que no se replicaba de forma simultánea en varios sistemas, sino que se desplazaba de una máquina a otra y se eliminaba del sistema anterior sin dejar rastro. Y, al infectar, mostraba un mensaje de lo más divertido: "I’m the Creeper. Catch me if you can".