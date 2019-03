Ha muerto Jorso

Anoche murió nuestro administrador y negativeador profesional @jorso. Como esto tiene mas relevancia para nosotros, que un tío que tocaba las castañuelas en el el Congo Belga famoso por fumar porros y llevar rastas, y que hasta su muerte solo le conocian 4 frikis y su tía- bisabuela segunda, creo que merece este pequeño homenaje por aquí, con mas razón si cabe.

Que la fuerza de los negativos te acompañen allá donde estés.

Te echaremos de menos. Hoy menéame ha muerto un poco.

D.E.P

Nuestras condolencias a familiares y amigos

Nota: Lo pongo en historia, a la historia pasó y dejo su legado, y no me deja ponerlo en otro, no sé porqué