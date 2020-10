No debería ser noticia en el Siglo XXI pero el árbitro noruego Tom Harald Hagen ha hecho pública su orientación sexual. "Ha llegado el momento de decir que soy gay. De esto solo saldrán cosas positivas. Para mí, siempre ha sido una parte completamente natural de la vida. Me preguntas si he estado pensando en esto por un tiempo, pero no lo he hecho".