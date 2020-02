¿Por qué se ha cancelado en realidad el Mobile de Barcelona?

Como a estas alturas lo del miedo al coronavirus no se lo cree ya nadie, aproveché una ocasión personal para hablar con un par de antiguos conocidos de la prensa internacional, a ver cómo lo veían ellos.

Para ser más concretos, se trata de un norteamericano y de un alemán con una pila de años de experiencia en esto de las cosas informativas, y son gente muy bien informada o que habla con gente muy bien informada.

Y para ser totalmente sincero, se trató de una charla de pub, por lo que os pido que sea esa y no otra la credibilidad que le deis. Se trata simplemente de compartir aquí comentarios.

Las razones por las que se ha terminado cortando la cabeza al MWC se pueden dividir en tres grupos:

-Coyuntura internacional: estamos ante el año del despliegue del 5G. En esa tecnología, que será clave para el futuro, China le saca una enorme ventaja a las tecnológicas norteamercanas, que ha querido aprovechar el menor pretexto para esconder sus vergüenza. Si el pretexto es, además, una porquería nacida en China, como el coronavirus, y hace daño al prestigio y al comercio chino, tanto mejor.

Tras las sanciones de Trump a Huawei, no era el momento de juntar a los fabricantes chinos con Apple y compañía. La guerra tecnológica está en un momento donde no había sitio en el horno para estos bollos.

Cataluña: No, de verdad que no da buena prensa que se sigan cortando carreteras y accesos de vez en cuando. De verdad que no dio buena prensa ver Barcelona arder durante una semana. De verdad no da buena prensa tener a tus dirigentes en el talego, insistir en la secesión (palabra muy chunga en EEUU, donde las palabras pesan más que las ideas), decir que lo volveremos a hacer, dar el coñazo en las instituciones europeas, gritar, hacer el payaso con la turismofobia y dar la vara. Si se fuese a organizar un congreso de rockeros, a lo mejor eso molaba. Pero no es así: lo que se iba a organizar era un aquelarre del capitalismo más consumista, y a los asistentes les dejó de parecer divertido el sitio y les dejó de parecer gracioso visitarlo. Y con esa gente, que nada en millones, el matiz es mucho.

España: España tampoco mola a los grandes gurus liberales del capitalismo. No mola porque se ha repetid en el exterior hasta la saciedad que tenemos un gobierno de coalición entre antiyankis y muy antiyankis, porque se dice por ahí que son una banda de marxistas, y porque dos veces seguidas se ha ayudado a Venezuela, una dejando escapar al jefe de sus servicios secretos y otra dando oxígeno a Maduro contra Guaidó. Los americanos no van a perdonar eso y van, desde sus oficinas,a emitir informes de riesgo contra España. Unos informes de riesgo que el común de los mortales podemos pasarnos pro el forro, pero que no pueden obviar los altos ejecutivos que iban a asistir al MWC.

Unid a eso la repercusión mediática que se ha dado al tema de la manada de Pamplona en los sanfermines (una cobertura muy negativa y muy sobredimensionada en EEUU sobre todo) y comprenderéis que a muchos ejecutivos, a los que se les ha asustado con supuestas denuncias de delitos sexuales y condenas desproporcionadas, no quieren venir aquí, seguramente porque pensaban salir de putas y farlopa. Y es que resulta, amigos, que el tema de la Arandina ha llegado a Boston y que allí ha llegado resumido ala prensa sensacionalista, igual que llegó a la revista Bild alemana. "40 años de cárcel a 3 jóvenes por permitir que una menor le realizase una felación a uno de ellos". Y la palabra permitir, en grande. Y en el texto la explicación de qu enadie la obligó y acudió al piso a iniciativa propia. La gente que viene de juerga no se lee la letra pequeña, ¿vale? Estas cosas, sin entrar a polemizar en más temas, a la gente que viene de juerga, no les gustan nada. Podemos estar o no de acuerdo en que para eso es mejor que no vengan, vale. Pero lo cierto es que estas cosas no ayudan a los eventos, como no ayudaría que se extendiese pro Gran Bretaña que España ha aprobado una Ley Seca.

Con estos tres grupos de razones, más la tontería del virus, lo increíble hubiese sido que al cosa siguiese adelante.

Y os diré más: es muy posible que situaciones así se repitan en el futuro en España o en otros países: conducta hostia, cancelación de evento. Porque los boicots no van a ser siempre cosa de activistas peludos... Eso han aprendido los megaricos.