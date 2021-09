Guía: como publicar en Amazon un libro en digital y papel (tener tu libro impreso por <2€)

No suelo escribir artículos largos, pero en este haré una excepción. Desde hace unos meses he estado escribiendo relatos cortos, microrrelatos y textos humorísticos. Pensé en reunir unos cuantos de los que más me gustaran e imprimirme algo tipo libro de tapa blanda encargándoselo a alguna imprenta local u online.

Me puse a ver precios y eran todos carísimos o requerían una tirada mínima que no podía asumir, ya que mi objetivo no es vender libros ni ganarme la vida con ello y aunque lo fuera son precios bastante altos para autopublicar sin una editorial que te respalde.

Buscando la forma más cómoda y sencilla de hacerlo me topé con el KDP de Amazon, es básicamente un sitio donde puedes subir tu manuscrito y ellos lo suben a su web cómo un artículo de compra normal, pero solo para libros. Aquí sus precios. Luego encargas uno en papel y te lo mandan a casa cómo cualquier otro producto.

A continuación hago un breve resumen de cómo autopublicar y autoeditar tu libro:

Precio: 0 €, si externalizas alguna cosa quedara más profesional, pero si no quieres ganar dinero y es solo para ti, te sobra con 0 €.

Programas: Word y conversor online de Word a. PDF.

Tiempo: unas horas aparte de hacer el libro en sí.

Resultado: Cómo cualquier libro de tapa blanda de una librería.

Imaginemos que tenemos escrita nuestra novela, antología o poemario o incluso nuestro diario personal de los últimos años, todo vale aquí (mínimo de 24 páginas). En mi ejemplo será una antología de textos humorísticos. Lo tenemos escrito en Word cómo cualquier otra cosa. Le tenemos que dar forma(usar plantilla de Amazon [Usar la del tamaño 6x9]y poner encima de nuestro texto) con título, indice y división de capítulos cómo explican aquí.

1-Registrarnos en KDP con nuestros datos personales, es una cuenta aparte de la de Amazon normal.

2-Hacemos clic en añadir libro de tapa blanda y meter todos los datos de nuestro libro: título, subtitulo, autor, descripción, palabras clave para que otros lo encuentren y 2 categorías que te dan a elegir.

3-Amazon nos da un ISBN gratuito, pero podemos usar uno nuestro por si queremos publicar en otro lado. Dejadlo todo cómo esta hasta llegar a subir manuscrito, tenemos que subirlo en. PDF. Conseguimos el archivo con nuestro Word y el trasformador online que está arriba. Es importante que en el . PDF este todo bien puesto cómo nos dice aquí.

4-Crear una portada, si no quieres trabajar mucho en ello elegir una que solo son palabras, sin imágenes. Ahí elegiremos los colores que más nos gustan o una imagen depende del tiempo que queramos gastar.

5-Darle a vista previa y ver que toda esta cómo queremos. Portada y el interior todo correcto y nos sale un mensaje a la izquierda en verde que nos dice que está bien. Al acabar nos dirá el precio de impresión del libro, si tiene menos de X páginas el precio es fijo (1,90 €).

6-Precio del libro, podemos ponerlo al mínimo para que lo compren amigos y familiares baratos o al máximo para que no lo compre nadie. Podemos pedir libros de prueba que los mandan con una marca de agua y solo pagamos la impresión.

7-Darle a publicar y esperar a que Amazon nos lo apruebe, tardan menos de 72 h.

8-Al tener ya terminada la versión en papel nos da la opción de crear el Kindle, versión digital, rellenamos los datos cómo en la versión en papel, solo cambia la portada que no nos vale la otra, pero podemos crear una con el programa de Amazon. Para subir el manuscrito recomiendo un buen maquetado, aquí un video de ayuda.

9-Publicar el Kindle y así tenemos las 2 versiones. Tenemos que esperar una semana o así para que se sincronicen los 2 y estén en la misma página

Aquí tenéis lo que he subido yo, no es spam no quiero que lo compréis, solo que veáis cómo queda. La mayoría de los textos humorísticos que hay en el libro los he publicado aquí y están gratis. He reescrito la mayoría mejorando chistes y remates. Recomiendo verlo si tenéis el Kindle unlimited para ver cómo queda.

También se puede hacer una página de autor y demás chorradas de forma gratis.

Así conseguimos tener un libro con una impresión de calidad por menos de 2 € e incluso puedes ganar dinero (jajaja).

Si tenéis dudas os puedo ayudar, ya que lo he resumido bastante sin entrar en detalles.