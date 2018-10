Un grupo de independentistas boicotean en Girona a Judith Huerta, reportera de TVE, durante una conexión

Los manifestantes no han dejado que la periodista hablase mientras gritaban "Televisión Española manipuladora". Día tenso el que se está viviendo este 1 de octubre en Cataluña. Un año después de la realización del referéndum ilegal con el que se pretendía decidir si la comunidad autónoma debía convertirse en un estado independiente o no, han sido muchos los que han querido rememorar esta ya histórica fecha, y muchos de ellos no lo han hecho precisamente de forma pacífica.