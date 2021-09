Grupo de apoyo para marxistas

Poco a poco fui notando como pequeñas alteraciones, no sé cómo llamarlas, al principio no eran gran cosa, apenas las notaba, pero estaban ahí. Quizás estoy siendo muy impreciso, no es fácil de explicar. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, empezó a rondarme la idea de invertir en Bitcoin. Como digo no era gran cosa. Simplemente, la idea de comparar barato y vender caro se me hacía interesante, nada más. Era una ocurrencia ligera, un pensamiento breve, pero era un indicio de algo más, y no supe verlo.