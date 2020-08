El 'Gran Firewall de China' se pone más duro y bloquea todo el tráfico TLS 1.3 con ESNI para evitar destinos prohibidos

China no se anda con chiquitas a la hora de bloquear tráfico que no es bien visto por el Gobierno de ese país. Su "Gran Firewall" -en alusión a la gran muralla china- lleva años actuando como herramienta de censura para evitar que sus ciudadanos puedan acceder a ciertos sitios y servicios web. Ahora esta plataforma se ha actualizado para bloquear todo el tráfico HTTPS que hace uso del protocolo TLS 1.3 y de la tecnología ESNI (Encrypted Server Name Indication).