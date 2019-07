La gran diferencia entre el acto de C´s en Rentería y su presencia en el Orgullo

Tras las últimas elecciones generales, Rivera se vio con fuerza para ser el nuevo Casado, y decidió que C´s debería mostrarse de forma clara como un partido de derechas, a fin de atraer al electorado del PP desencantado con la corrupción y el resto de rémoras del partido. Pero Rivera sabe que una parte no desdeñable de su electorado proviene de ámbitos centristas, es decir, gente que podría votar al PP o al PSOE dependiendo de la tesitura, pero que siente aversión por el nacionalcatolicismo de Vox. Ésa es la causa de que C´s estuviera ayer en el Orgullo.

Cuando acudieron a Rentería o a otros pueblos con enorme presencia independentista, Rivera y los suyos no pretendían convencer a nadie de allí. Sólo buscaban el espectáculo de los gritos e insultos por parte de los más exaltados, para presentarse como mártires por la libertad. No querían seducir a los habitantes de esos pueblos, sino usar a los más descerebrados como figurantes de un teatro que habían decidido montar para ganar votos en el resto del Estado. Sin embargo, en el Orgullo sí pretendían seducir a la comunidad que participaba en la manifestación donde Arrimadas y cia se encasquetaron.

C´s buscaba congraciarse con su electorado más centrista y con la comunidad gay. Habían firmado unos presupuestos andaluces con Vox y sostenido infinidad de gobiernos municipales del PP con dicha formación, a la vez que negocian los gobiernos autonómicos de Murcia y Madrid. En Murcia, había "un 95% de coincidencia programática" entre los tres partidos www.eldiario.es/murcia/politica/Vox-segunda-bloquear-Gobierno-Murcia_0 , pero la cosa se torció porque Vox se sintió ofendido debido a que Girauta llamó "quedar para tomarse un café" a la reunión entre los tres partidos para consensuar su programa común. Un "obstáculo" que les sirvió para tumbar la investidura del candidato del PP y mostrar una posición de fuerza, pero que es tan inconsistente que, con toda certeza, no impedirá que alcancen el acuerdo definitivo en las próximas semanas y la investidura triunfe. La candidata de C´s ya ha dicho que prefiere otras elecciones a pactar con el PSOE, pero no hará falta www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/07/06/franco--prefiero-eleccio

Vox es un partido decididamente homófobo. Defienden que los padres puedan imponer a sus hijos terapias para curar la homosexualidad (siento escalofríos pensando en que alguien pudiese obligarme a acudir a una terapia para forzarme a que me gusten los hombres). El tema de esas terapias me solivianta especialmente porque yo conocí a un gay a quien sus padres le habían forzado a ir a una de ellas, y el chico (aparte de haberse vuelto adicto al sexo) tenía unos problemas mentales evidentes fruto de los traumas que padeció. Vox también quiere que el Orgullo se lleve a la Casa de Campo porque causa muchas molestias y colapsa la ciudad (cosa que no sucede con las procesiones en Semana Santa, o con otros desfiles festivos). Vox exige que en los colegios no se "adoctrine" a los niños explicándoles que la homosexualidad es tan respetable como la heterosexualidad y nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. Vox, en suma, bebe del tradicionalismo más mohoso y arcaico, del nacionalcatolicismo franquista, y quiere reinstaurarlo (todo lo que les dejemos) en pleno siglo XXI.

C´s sabe que pactar con esa gente ahuyenta a su electorado centrista. Y por eso recurren al marketing más burdo. Me junto con los homófobos, pacto presupuestos y sostengo gobiernos con ellos, pero limpio mi culpa yendo a una manifestación al año. Es lo mismo que Isabel Franco, la candidata de C´s en Murcia, a quien oí decir en directo que "no podemos permitir 28 años de gobierno del PP en Murcia" (frase que copió a Arrimadas, quien también lo gritó en un mitin murciano) para, a continuación, pactar con el PP y decir que sólo aceptan dos opciones: o 28 años de gobierno del PP o elecciones.

En Rentería tocaba liarla para ganar votos. En el Orgullo tocaba hacerse los buenos con el mismo fin. Pero creo que lo del Orgullo ha sido todavía más burdo y contraproducente. Porque, con el paso del tiempo, los perfiles se definen y resulta cada vez más difícil engañar. Las tretas tipo "los 100 pactos de la vergüenza", consistentes en manipular gráficos para imputar al PSOE pactar con los nacionalistas de forma sistemática allá donde podrían pactar con los "constitucionalistas", no hacen otra cosa que terminar de retratar a C´s. Todos recordamos aquella gráfica manipulada del municipio de Zigoitia, donde Bildu tuvo 4 concejales, el PNV 4 y el PSOE 1. El PSOE pactó con el PNV para que Bildu no gobernase y C´s se lo afeó...cambiando en la gráfica el nombre de los 4 concelajes de Bildu por la palabra "otros", para que pensásemos que eran concejales de PP y C´s.

No se puede estar en misa y repicando, y mucho menos intentar engañar obscenamente a los electores para que no se den cuenta. Estoy convencido de que Rivera lo va a descubrir pronto y de la forma más amarga. Al final, y salvo que ocurra algo tan improbable como imprevisto e impactante, C´s va a experimentar un desplome igual o superior al que está padeciendo Podemos, y el bipartidismo volverá a regir los destinos de este desdichado país.