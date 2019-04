El gran circo de la editorial T&B: sus autores denuncian impagos desde hace 15 años  

(...) "Me empecé a preocupar y fui preguntando a otros autores que habían publicado con ellos. Entonces me di cuenta de que les había pasado lo mismo. No les habían pagado nada. Así que contacté por Facebook con todos los autores que pude, que fueron más de 100 o 150. Y a la inmensa mayoría, yo diría que al 95%, no le habían pagado nada". T&B, propiedad de la empresa Cineprint S.L, administrada por Carmen Bayod y Juan Tejero —este último, como anécdota, sobrino de Antonio Tejero—, aducía problemas de liquidez para hacer frente a los pagos.