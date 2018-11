Las gráficas de Nvidia siguen sin ser compatibles con MacOS Mojave

Los usuarios de Mac con tarjetas gráficas de Nvidia no disponen de drivers compatibles para usar todo el potencial de sus gráficas Nvidia en MacOS Mojave. En la actualidad todas las gráficas de Nvidia lanzadas en 2014 y posteriores, no son compatibles con macOS Mojave y por lo tanto los usuarios no pueden disfrutar de todas las novedades de Mojave como el modo oscuro.