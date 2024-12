Gracias, Meneáme. (2024)

Queridos meneantes: Hoy es un día normal y corriente pero se acercan fechas que sirven de excusa perfecta para volver a ver al “cuñao” antivacunas, que este año habrá mutado a ejperto en política internacional, en DANAS, en lluvia de meteoritos, o lo que sea que toque en tiktok o en telegram o en su grupo del gimnasio... En esas cenas rarísimas con conversaciones más extrañas aun. Pero como excusa es estupenda para quedar con aquel amigo que no veías en todo el año, volver a ver a tus padres que están lejos, o a los abuelos del pueblo, a tus hermanos y hermanas, a los primos, sobrinos, nietos... Es una época estupenda para dar abrazos. Qué queréis soy un sentimental.

También sé que los vientos que corren por el mundo mundial no son como para estar muy contento, entre las guerras, los líos económicos, desastres y demás hay que hacer un esfuerzo enorme en ver el lado positivo, el lado iluminado de la vida, como decían aquellos gamberros (en el mejor sentido de la palabra) colgados de cruces que hicieron esa película inolvidable.

Como he hecho en los últimos años, me gustaría dedicar estas letras a desear lo mejor a todas las personas que acuden a este bar, me dirijo a vosotros subiéndome a un taburete del Bar Menéame... “¡Gracias, Menéame! ¡Otro año más, gracias!”

Desde la mesa de “los de siempre” (parece un grupo musical setentero) se oirán los gritos de pelota, claro. Desde la mesa de los verde radiactivo se me hablará de que esto cada vez se quiere parecer más a f0r0606h3s; otros insistirán en el escoramiento (un bar no se escora, eso para los barcos) a la izquierda más ultra radical... Pero bueno, cada cual que se exprese como quiera. Este año, han entrado nuevos barandas al bar, están en una mesa transparente (guiño) y ahí andan discutiendo (hablando) sobre el modelo a seguir, si sería mejor un modelo económico de “trípode monoeconómico con garantías consolidadas” o mejor un modelo de “pago en diferido con opción de tanteo al tracto” o si la “gráfica de CPA (click por anuncio) debería ser un ditirambo multipantalla”... En fin, espero que 2025 traiga buenas sorpresas para todos.

Gracias, meneantes. A los palabristas, a los “guotebautistas”, a los salvapatrias, a los izquierdistas, a los libegales, a los humoristas, a los opinólogos, a los “igualitarios”, y sobre todo a los que aportan enlaces interesantes y dan valor a las noticias, a los meneantes de cualquier color político o sociológico, a los del comentario ingenioso, a los mordaces, a los informados, a los cansinos, a los que están a favor de esto y de lo contrario, también.

Y como suelo hacer, una pequeña frase de uno de mis relatos: "Un beso sin abrazo es un gesto cobarde.”

Este año os pongo un vídeo divertido (o no, para gustos, personas). Esperando como siempre (yo el primero) el vídeo de Skaworld de todos los años.