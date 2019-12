 Gracias, menéame.

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Ya sé que en este “bar” hay personas de todo tipo, marca y color, señoras mayores, señores y señoras conservadores, locos de la informática, jóvenes técnicos, amigos de esto y que aquello, algunos y algunas de izquierda, simpatizantes de algunas locuras económicas (qué sabré yo, que no entiendo nada de eso) y personas de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o de localidades como Villanueva del Palancar (inventado), Socueca del Azipote (inventado), Castro do Rei (idem) o Finestra de Gaudí (más idem)... Y luego murcianos (chiste recurrente, lo siento, amigos); también hay peleones de la tortilla con y sin cebolla (maldita sea la gastronomía española que nos distancia), peleones de la paella y del arroz con cosas... (venga ya) y muchas personas que aportan muchísimo contenido.

Me gustaría dedicar estas letras a desear a todo el mundo en estos días teóricamente buenos, tanto si los odias como si te gustan o simplemente pasas de ellos. ¿Valdría hacer esto un 4 de marzo? Claro, pero abuso de estas fechas compartidas para desearos (de verdad) unos días en los que os olvidéis de si uno es verde o azul, amarillo o morado, alto o bajo... y nos demos un abrazo meneante desde el respeto y el cariño y pensemos que, aunque estemos en posiciones personales o ideológicamente alejadas o enfrentadas todos queremos un mundo mejor. Sé que va a sonar a chorrada y que saltarán los del trazo grueso o los del humor de sal gorda para dar caña a esto pero no me importa. Realmente me la /&&$$%$, ellos sabrán cómo viven sus vidas.

Esta comunidad es rara y por tanto buena. Hay personas que creen que mejor hacer esto, personas que creen que es mejor hacer aquello, meneantes que creen que todos nos equivocamos, meneantes que son sesudos y muy brillantes... pero todos aportan algo y eso es bueno.

Durante mucho tiempo he seguido menéame sin tener una cuenta y desde hace realmente poco tiempo me he creado esta cuenta para poder comentar. Un añito. No soy nadie. He aportado lo que he podido, poca cosa, pero... me he sentido bien haciéndolo.

Me encantaría tener la verborea de Terry Pratchett y soltar una de sus frases, o la inteligencia de Asimov y poner uno de esos comentarios finos de alguno de sus personajes... pero no, sólo soy un aporreateclas de segunda clase... y no me importa.

Mensaje para los jefazos. Cuidad esta cosa llamada menéame, ya entiendo que el dinero manda y si no se puede, no se puede, pero cuidadla, por favor.

Mensaje para el meneante medio (ni &%%& idea de qué es eso): dad caña, opinad, comentad, debatid con respeto pero hacedlo porque la clave está ahí... en la libertad de expresión (siempre dentro de unos límites que nos hemos dado todos).

Una pequeña frase de una de mis novelas (cero microblogging ya que no doy ninguna pista de nada, ni mi nombre ni el título de la novela, ni nada... ¿vale?) en la que cito a un personaje diciendo: "No puede haber revolución total, sólo revolución permanente. Como el amor, es el placer fundamental de la vida." firmado: Max Ernst.

Gracias, menéame.