Este es mi primer artículo, digamos mi primera vez escribiendo un texto para el público, estará lleno de errores, pero allá vamos.

por desgracia a mis 37 años tengo mucho tiempo libre por una causa que no viene a cuento, y como decimos en mi tierra ¨A cabeza non para¨. Estos dos últimos años me tope con una página llamada Menéame, aquí empezó mi problema, jamás me había topado con un digamos ¨foro¨ (los comentarios). el primer año no sabía muy bien como era el tema, porque me daban palos por todos los lados por culpa de mi ignorancia en la información de este país. de repente me tope con palabras como irrelevante, sensacionalista, cuña ismos, AEDE y también con mis faltas de ortografía como olvidar abrir una oración sin su signo correspondiente, o olvidarte de alguna tilde, simplemente te corregía algún comentarista ,regañándote por tu escritura. al principio me lo tomaba como algo personal hasta que me ponían en mi sitio. Pues gracias a todos vosotros,( también tuve enfrentamientos con algunos, nada sin importancia. Perdón) ¿que he ganado con Menéame? pues sinceramente he ganado cultura. en este tiempo me estoy empapando de documentales, libros de historia, blogs, etc... He aprendido a leer y escuchar la otra parte, sin hacer juicios morales, intentando entender el pasado para debatir el presente, el problema viene cuando voy al bar a tomar mi cafecito con leche... Siempre van unos clientes habituales fijos a tomar el café, son de una edad comprendida entre los 50 y los 65, alguno está en activo otro jubilado y así, siempre traen un tema político todos los días, sobre todo uno de ellos, típico que entra al bar gritando a los 4 vientos la noticia del día diciendo '¿que Paquiño, viches o de onte?, (.¿que Paquito, has visto lo de ayer?, (sigo en castellano), a los de de Cataluña había que sacarles los tanques! O 'cuando estuve en tal sitio esto es así o asá.

Mira, me empieza a subir una cosa por el cuerpo, que no sé como describirlo, que me dan ganas de gritarle: ¿Pero usted como puede confirmar que en su viaje a China los chinos son todos serios o sucios? ¿Ha convivido con ellos? ¿trabajó con ellos codo a codo? ¿usted ha vivido en Cataluña años para confirmar que todos los catalanes son independentistas? ¿Usted conoce la historia de EE.UU con Corea del Norte para afirmar con rotundidad, que la razón absoluta es de EEUU? , pero me callo y viene a mi cabeza la palabra cuñaismo. Gracias a todos los que conforman Menéame, he aprendido también a callar, no pienso discutir, puesto que con esas personas es imposible. Mi padre vivió en Barcelona 15 años y cotizó allí, al final cosas del destino, se casó también con una gallega, y salí yo. Vivimos en Galicia de toda la vida aunque parte de mi infancia la pasé allí cuando veraneaba. allí con 11 añitos aprendí lo que era ser un Brigada Blanquiazul de la carretera de Sarriá o un boixo, sí, sí chavales de 12 y 13 años con botas doctor Martins (yo venía de Galicia, nunca había oído tal palabra o esas semejantes botas con punta de acero)

allí compre mi primera tabla de skate , primero una variflex, después una Santa Cruz. y supe lo que era una half-pipe, me presentaran al Nocilla, era el mote de un chaval que hacía en la half lo que no me podía imaginar, tenía un conocido que me acuerdo que llevaba una camiseta ancha de los dragons, siempre la llevaba puesta, y en las terrazas de la plaza Horta vi con mis ojos como hacia un ´simpa´, (lo llaman así ahora), vi tirones de bolso en motos variant que tenía una bola 8 de dibujo, quedar como el culo con los colegas cuando decía que en mi tierra en los dibujos a bolas maxicas (songoku) que para ellos era goku, yo gritaba ooooondaaaaa viiiitaaaaalll xaaaaaaaa!!!!!!!, claro se hacia el silencio y me decían, ¿pero qué coño dices gallego? es kame kame ha! o estábamos con los primeros capítulos con Bulma cuando ellos ya vieron morir a Frezzer. Voy para porque me vais a tachar este ultimo párrafo como irrelevante, lo que quiero decir es que mi padre estaba de vuelta y media en todo, y yo cada año flipaba mas en Barcelona, hasta que te acostumbras. los Catalanes nos llevan años de ventaja, con esto no quiero decir que estoy a favor ni en contra.

Gracias por haberme abierto los ojos y enseñarme abrir un libro y aprender antes de soltar sandeces.

Bueno, no os paséis conmigo que soy novato en la escritura y en el pensamiento, un saludo.