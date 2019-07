Aún no se conoce la cantidad, pero será de varios millones de dólares. Google tiene que pagar una multa al Gobierno de EE UU por no haber tomado las medidas adecuadas para que los menores de edad no tengan acceso a imágenes inapropiadas en YouTube. Además, cuando los niños accedían a estos contenidos, el gigante tecnológico recopilaba sus datos para dirigir anuncios a los menores a través de su plataforma y sacar rendimiento económico.