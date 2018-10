Google anuncia reCAPTCHA v3, ya no tendremos que escoger imágenes, ni nada por el estilo

Google anuncia una nueva versión de reCAPTCHA, que al fin promete una dinámica que no afectará la experiencia de los usuarios, al visitar diferentes sitios web. Si bien la versión anterior de reCAPTCHA mejoró notablemente, aún resulta monótono tener que lidiar con los desafíos interactivos, como elegir imágenes que contengan autobuses, escaparates, etc. El reCAPTCHA v3 no tendrá esta dinámica, ni pedirá a los usuarios realizar ningún tipo de desafío, ni nada por el estilo.