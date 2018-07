'Going Clear: Cienciología y la prisión de la fe' (subtitulos español)  

'Going Clear: Scientology and the Prison of Belief'; 'Cienciología y la Prisión de la fe' es una película documental (2h), basada en el libro de Lawrence Wright, 'Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief' (2013). La película deconstruye las afirmaciones de la iglesia presentando una condensada historia sobre la Cienciología y su fundador, L. Ron Hubbard, examinando cómo las celebridades interactúan con la iglesia y destacando las historias de varios exmiembros y el abuso y explotación que vivieron. | Rel. y más info en #1