El Gobierno quiere que los usuarios de redes sociales que no sean bots del Partido Popular se identifiquen

A fin de frenar los ataques y delitos que amparándose en la “impunidad del anonimato” cometen algunos usuarios de redes sociales que son humanos y no bots programados por el Partido Popular, el Gobierno plantea que se fuerce a quien se abra una cuenta en estas plataformas a registrarse “con su identidad administrativa real”, excepto en el caso de aquellos perfiles que no sean más que programas de inteligencia artificial puestos en marcha ellos y que, “lógicamente no pueden identificarse porque no son reales”.