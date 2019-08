El Gobierno no descarta multar al Open Arms con hasta 900.000 euros: "No tiene permiso para rescatar"

Cuestionada sobre si el Gobierno se plantea multar al Open Arms tras rescatar en el Mediterráneo, Carmen Calvo ha afirmado que "no hace falta recordarlo" porque "todos estamos sometidos a las leyes" "Todo el mundo sabe lo que tiene hacer y lo que no, incluido un barco", ha añadido la vicepresidenta en la Cadena SER "El Open Arms no tiene permiso para rescatar. Lo sabe el capitán del barco y se lo recordó el ministro de Fomento", ha incidido la vicepresidenta