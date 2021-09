Globalia prepara un erte para 9.000 trabajadores

Globalia tiene la intención de iniciar un expediente de regulación temporal de empleo (erte) por causas económicas, técnicas y organizativas y de producción (ETOP), que afectaría a 9.000 trabajadores, si al final no se prorrogasen los actuales erte de fuerza mayor o cambiaran sus condiciones. La medida se extenderá a todas las empresas que componen el grupo turístico como Air Europa, Be Live Hotel y Groundforce, pero no afectará a los trabajadores de Halcón Viajes y el resto de su negocio de viajes.