GlassWorm: un gusano se propaga a través de extensiones de Visual Studio Code

El equipo de Koi Security ha identificado una nueva amenaza dirigida al ecosistema de desarrollo: un gusano autónomo que se propaga a través de extensiones de Visual Studio Code (VS Code). Esta campaña, bautizada como GlassWorm, representa un paso adelante en los ataques de cadena de suministro, ya que explota directamente la confianza que los desarrolladores depositan en las extensiones del editor El ataque se detectó por primera vez el 17 de octubre de 2025, cuando se observaron extensiones maliciosas en algunos repositorios