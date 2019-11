Gestión unificada para Oracle Linux Cloud Native Environment

Cada poco me llegan correos electrónicos notificándome (invitándome) a conferencias, cursos de formación, relacionados con Oracle Linux. Envío este como ejemplo... al final de esta página leo: "Kubernetes® es una marca registrada de The Linux Foundation en los Estados Unidos y otros países, y se utiliza de conformidad con una licencia de The Linux Foundation"; y no se si Oracle es otra corporación que aprovecha Linux (y las licencias libres) para hacer negocio o si contribuye mucho o poco en el desarrollo del kernel.