¿Y la gente de Podemos que no quiere acuerdo con el PSOE, o incluso no quiere investir a Sánchez?

Dice el artículo 14 de los Estatutos de Podemos que será competencia de la asamblea ciudadana estatal Aprobar o rechazar cualquier pacto o alianza preelectoral o postelectoral, de gobierno o de investidura, con otras fuerzas políticas, así como definir los criterios marco que afectarán a dichos pactos en niveles territoriales inferiores al estatal. Dicha asamblea ciudadana estará compuesta por todos los inscritos en el partido podemos.info/wp-content/uploads/2015/05/estatutos_de_podemos.pdf?x6254

Ejecutando supuestamente el anterior mandato, la Dirección de Podemos ha organizado una consulta sobre su eventual apoyo a Sánchez en su investidura. Las preguntas son las siguientes:

Opción 1 - Para hacer presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición (acuerdo programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos.

Opción 2 - Para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención), basta con la propuesta del PSOE: un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático.

Y se ha iniciado una polémica porque (entre otros) Teresa Rodríguez ha llamado "insulto a la inteligencia" a las citadas preguntas. Yo no estoy de acuerdo con su postura, porque para mí no son un simple insulto a la inteligencia, sino una violación flagrante de los Esratutos. El motivo es simple: la opción 1 es SI al acuerdo con Sánchez, y la opción 2 TAMBIÉN. No hay ninguna opción para el NO. Y los Estatutos lo dejan bien claro: los inscritos tienen derecho a aprobar o RECHAZAR cualquier pacto o alianza de gobierno o investidura.

Por tanto, para respetar los estatutos debería haber, como mínimo, una opción que permitiese a los inscritos rechazar cualquier acuerdo con Pedro Sánchez. Eso es incuestionable. Y ya desde mi particular punto de vista, yo pondría una opción 3 que dijese "Podemos no debe hacer presidente a Pedro Sánchez" y una opción 4 que rezase "Podemos sí debe hacer presidente a Pedro Sánchez pero sin ningún acuerdo de Gobierno, manteniéndose en la oposición y controlando su Gobierno desde allí".

En suma, se está impidiendo expresarse a los inscritos de Podemos que no quieren pacto con el PSOE pero sí un apoyo externo a su investidura para controlarlo desde la oposición, y también a los que no quieren apoyar al PSOE de ninguna manera. Solamente van a poder votar quienes quieren acuerdo con el PSOE, bien con ministros de Podemos, bien con cargos subalternos y un acuerdo programático. Quienes defienden el NO a ambas opciones, no podrán votar. Y eso atenta contra la democracia interna del partido, pero también contra los estatutos, conforme he expuesto antes.

Teóricamente esta consulta podría impugnarse ante la Comisión de Garantías de partido...pero está copada por gente que iba en la lista de Iglesias, así que es impensable que pueda contradecirle en lo más mínimo. Como siempre digo, mucho más importantes que las ideologías son determinados principios sin los cuales ningún sistema puede funcionar. Entre ellos están la separación de poderes y el trato al militante o votante como un sujeto adulto, racional e inteligente con quien se mantiene un diálogo sincero y sin dobleces. Sin esos principios, nada puede funcionar por bonito que sea el color de su insignia.