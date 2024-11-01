Gaza: campo de exterminio nazi, la historia se repite

Al leer el siguiente artículo que es un testimonio sobre el terreno en Gaza, me he dado cuenta de que Israel ha convertido Gaza en un gran campo de exterminio nazi, creo que incluso peor. www.lahaine.org/mundo.php/todo-sobre-el-plan-genocida-de-ayuda

Al ser un poco largo, voy a copiar algunos párrafos: "Así que los puntos de distribución no sirven como lugares para obtener comida. Son trampas para atraer a los palestinos y causarles la muerte, la deshumanización, la confusión y el caos. Y cuando se van, dejan tras de sí muerte, confusión, caos y deshumanización. Así que, primero, tienes que sobrevivir al viaje. Hay que sobrevivir al camino. Hay que sobrevivir a los disparos. Luego hay que sobrevivir en el lugar. Después hay que sobrevivir al regreso a casa o a la salida, y entonces te dicen que no vas a volver a casa."

"Así que hicimos lo que el ejército israelí nos dijo que hiciéramos. Y lo que hicimos fue que, cuando dijeron que sacáramos a todo el mundo del lugar, los contratistas de UG Solutions formaban un cordón perimetral, como si se tratara de un control de disturbios en una revuelta, y avanzaban y comenzaban a rociarlos con spray de pimienta. Ahora quiero hablarles sobre este spray pimienta. No se trata del spray pimienta con llavero que se compra en la gasolinera y que se lleva consigo para protegerse si alguien intenta atracarte.

Este spray de pimienta viene en un bote del tamaño de un extintor, con una manguera igual que un extintor, con un gran conducto cónico para esparcirlo... Y eso es lo que tenían los contratistas de UG Solutions. Simplemente empiezan a rociar con spray de pimienta a toda la multitud. Y luego, a medida que avanzas, una vez que entras en contacto con la multitud, empiezas a lanzar granadas aturdidoras por docenas.

Mientras estas granadas aturdidoras explotan y tú rocías con spray de pimienta, la gente corre hacia la salida confundida porque han venido a por comida. No queda comida, así que las personas que se quedan al final están literalmente a gatas, recogiendo restos de comida del suelo, recogiéndolos de la suciedad y metiéndolos en una bolsa para tener algo de comida con lo que volver.

No hay agua, no les estamos proporcionando agua en absoluto. Así que imagínese esa escena en la que hay mujeres, niños, ancianos y discapacitados gateando para recoger comida. Y mientras tanto, les rocían con spray de pimienta, les lanzan granadas aturdidoras y les empujan fuera del recinto. Y cuando salen del recinto y se cierran las puertas, se apiñan en el pasillo de salida y las Fuerzas de Defensa de Israel empiezan a dispararles, a dispararles para empujarlos hacia el norte, para asustarlos, para controlarlos." PARECIDO A LOS CAMPOS DE EXTERMINIO NAZI. Recuerden la escena del Pijama de Rallas, cuando les meten en la cámara de gas.

Nos preguntamos ¿cómo el mundo no paro el exterminio nazi ? La historia se repite. Los gobiernos, las instituciones están reaccionando mirando para otro lado, lo que les hace cómplices, somos los ciudadanos los que estamos reaccionando.