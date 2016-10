García-Page avisa al PP que el PSOE puede presentar la candidatura más potente "que pueda imaginar"

32 meneos 76 clics

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional de PSOE, Emiliano García-Page, ha avisado este lunes al PP y a su líder Mariano Rajoy de que "si lo que busca es frívolamente, obscenamente, no solo terceras elecciones sino romper al PSOE" que sepa que los socialistas pueden "no solo cerrar filas sino presentar la candidatura más potente que puedan imaginar". "Que no nos pongan a prueba, porque el PSOE cuando tiene que cerrar filas lo hace", ha advertido García-Page antes de participar en los actos por el Día de la Policía.