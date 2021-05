GarageBand: el software que me gustaría usar en Linux y no existe

Esta entrada no va sobre hablar bien de Apple, aunque también lo haré, sino para todos aquellos compañeros de Linux, incluso de blogs, que aseguran que Audacity o Ardour son comparables a ese GarageBand que yo sí he usado durante más de 10 años. Pues, sencillamente, va a ser que no. A continuación voy a mencionar el software que más comparan con el DAW de Apple, a decir por qué no son lo mismo y a intentar zanjar de una vez por todas esto que, como músico aficionado, nunca he entendido