El fundador de Mastodon dice que la nueva red social de Trump es simplemente Mastodon [ENG]

La nueva red social del ex presidente Donald Trump, "Truth Social", es aparentemente un fork poco disimulado de la popular red social libre Mastodon. Los usuarios ya han encontrado la manera de crear cuentas en el sitio a pesar de que no se lanzará oficialmente hasta finales de este año. Con ese acceso, las capturas de pantalla que hicieron varios usuarios muestran que el sitio es muy similar a Mastodon y a Soapbox en su version movil. "Basándome en las capturas de pantalla que he visto, está absolutamente basado en Mastodon," dijo Eugen Rochko