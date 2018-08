Si funcionara el Hyperloop… ¿Qué pasaría?

Esta venta presidencial del monorrail, en la que hasta se inventa la maldita velocidad del sonido, me da la puntilla para tirar a la papelera el borrador de un texto que quería ser riguroso y documentado sobre el Hyperloop, y escribir en su lugar este relatito distopiquito de veranito. Palante: The year is 2055, Elon Musk sigue siendo idiota y la absurda apuesta del Ministerio de Fomento de España para desarrollar su tecnología del Hyperloop ha salido adelante, en contra de todos los que le veían a la idea más agujeros que un colador.