Francis Ford Coppola: "Apocalypse Now no es una película antibelicista"

Reflexionó asegurando que lejos de ser una "película antibelicista", "glorifica" el conflicto a través de sus violentas secuencias. "Nadie quiere hacer una película a favor de la guerra", para ser antibelicista debería ser "lleno de amor, paz, tranquilidad y felicidad. No tendría que tener imágenes violentas", recordando "escenas de helicópteros atacando a gente inocente" que reconoce están lejos de ser calificadas como "antibelicista". "Una película contra la guerra no debe glorificarla y se puede decir que Apocalypse Now lo hace."