Francia dice que no ve razón para que los franceses no vayan de vacaciones a España si la situación sigue mejorando

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, explicó este martes esa posición en una entrevista a la emisora France Inter al ser preguntado por las declaraciones de su colega de Transición Ecológica, Elisabeth Borne. Le Drian señaló que "en la fase de la desescalada en la que estamos, no se recomienda" viajar al extranjero, pero "si las informaciones de la pandemia siguen siendo positivas" y los otros países abren sus fronteras y levantan sus controles, "no hay razón" para no ir.