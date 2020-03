Foto de la Alhambra de 1859 vs foto actual  

Esta foto me ha costado una pelea hasta la extremaunción por la diferencia de objetivos, con la Alhambra no había problema, pero con los edificios de abajo sobre todo la Casa de Castril, no había quien la pusiera igual, pero probando cosas, parece que lo he conseguido. Bueno vamos a lo principal, es la foto más antigua que tengo: la Alhambra de Charles Clifford de 1859-60 por supuesto sabreis desde donde está tomada..pero hay bastantes diferencias, sobre todo en el monumento, observarlas bien que merece la pena. Gracias y buen fin de semana.