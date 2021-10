Puede que el ser prácticamente un novato en Magic: The Gathering me haga ver con mejores ojos sus rarezas. Puedo llegar a entender que aquellos que llevan casi desde el principio, y se conocen la narrativa de las cartas y el lore de sus personajes al dedillo, se lleven las manos a la cabeza, pero me flipa cada vez que veo algo fuera de lo común en este juego.