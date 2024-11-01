FOMO: El negocio del miedo

En inglés existe el acrónimo FOMO que explica muy bien todo lo que está pasando en los últimos tiempos, especialmente con el tema de la IA generativa. FOMO significa Fear of missing out o en español "miedo a perderse algo".

Si sois tan masoquistas de usar esa red social llamada Linkedln os habreis topado alguna vez con los post de Guillermo Rauch. Creador de Nextjs y conocido amigo de Netanyahu.

Rauch lleva una temporada desatado metiendo miedo. Todos los post van a la yugular con el objetivo de generar FOMO. Un ejemplo de ahora mismo:

"Antes era polémico afirmar que existían los ingenieros 10x. La gente se alteraba mucho. Pues les tengo noticias. La IA ha creado ingenieros 100x, y posiblemente 1000x. Es hora de actualizar esos planes de contratación."

Basicamente está diciendo: ojo no contrates humanos que la IA es mil veces mejor (literalmente)

Veamos otro ejemplo:

"Hay una aplicación que uso con frecuencia y que tiene fallos. Estoy sopesando si debería enviar mis comentarios y esperar que los creadores le presten atención, o si debería reconstruirla desde cero con IA.

Es una aplicación muy pequeña, así que es factible que yo lo haga. Pero si te dedicas a vender software, así es como están pensando todos tus clientes ahora, o como pensarán dentro de poco."

Aquí nos está diciendo que cualquiera puede copiar o reescribir cualquier aplicación o negocio con la IA. Asi de facil y sencillo. De nuevo, está generando FOMO.

¿Quien gana con la IA?

Cualquier desarrollador que haya usado la IA generativa, ya sea con agentes, Cursor o como sea sabe que la calidad de la respuesta depende del prompt (el mensaje), y sabe perfectamente que sin tener conocimientos algunos solo puede generar un software deficiente.

Y más allá código, el éxito de cualquier empresa o startup require de muchísimos más parámetros: velocidad, capacidad operativa, capacidad de captar clientes, capacidad de captar dinero de inversores, etc etc.

Guillermo Rauch sabe esto perfectamente, y es que el es uno de los ganadores de la IA. Su negocio consiste precisamente en hospedar en la nube todas esas "ideas" regurgitadas por los LLM. Su negocio es precisamente atraer ingenuos que piensan que pueden competir con Uber, con Delivero, con Spotify. Suerte con ello.

Para concluir otro post de nuestro querido Guillermo:

"Los agentes de codificación cometen muchos errores. Son lo suficientemente inteligentes como para corregirlos, pero malgastan tiempo y tokens.

vO de Vercel se centra en ciclos de iteración extremadamente rápidos y en minimizar la cantidad de errores que generamos."

Ah, la guinda del pastel. Ahora los agentes cometen muchos errores y son muy caros. ¿En que quedamos Guillermo? ¿Solo tu agente vale?

No puedo dar ningún consejo al respecto. El sector está enloquecido. No puedo recomendar que no useis la IA porque podeis correr el riesgo de quedaros atrás, son prácticas y pueden ayudar en muchas tareas. Pero no son más de lo que fué el AutoCad para los arquitectos.

Hay una gran diferencia entre recomendar una herramienta y lo que hace Guillermo y muchos otros: vender humo, que además es tóxico.