La flotilla de la mezquindad

Si el mundo decente ha tenido la flotilla de la libertad, en menéame tenemos nuestra propia flotilla, la de la mezquindad, la de lo nauseabundo. Si bien en menéame han existido siempre troles extremocentristas, valga recordar algunos de los más ilustres, que presumían en su nombre de expertos docentes, o de ilustre nombre británico, lo cierto es que no había visto nada igual como desde hace pocos meses cuando entro a cualquier noticia relacionada con Israel y Palestina.

Mofas, chistes, acusaciones de terrorismo, y seguidismo de la propaganda sionista. Yo no sé si son troles, son bots o gente a sueldo, pero están adquiriendo un peso en esta web que me resulta preocupante.

No voy a mencionar nombres porque creo que la mayoría ya los tiene identificados. Algunos es cierto que son troles que ya llevan un tiempo pululando por otros temas, pero algunos parecen más recientes.

Creo que es un error contestarles, porque no están aquí para debatir ni mucho menos van a entrar en razón, simplemente están para enfangar. Creo que sólo cabe en estos casos el voto negativo que acabe por ocultar estos comentarios.

No creo que se trate de libertad de expresión, y desde luego, a mi no me gusta estar en un foro donde hay cuentas mofándose de un genocidio, negándolo, o soltando bulos para atacar a las personas que se manifiestan por acabar con él. Del mismo modo, no me gustaría estar en un foro donde hubiera cuentas dedicadas de manera sistemática a negar el holocausto y distribuir propaganda nazi, por poner un ejemplo.

Que nadie pretenda confundir esto con que haya diversidad de opiniones de muchos temas, pero siempre desde la razón, o intento de ella, no desde el cinismo o el bulo más evidente, y al menos el respeto básico a los DDHH.

Es ya bastante jodido estar viviendo esta deriva política mundial donde solo prima la fuerza y los derechos humanos son, cada vez más, objeto de pisoteo sin atisbo de vergüenza, para que encima, uno venga a menéame, un espacio que, sin ser algo perfecto, se mantiene algo alejado de la ideología criminal que ahora mismo intenta imperar, para encima, encontrárselo contaminado también.

Si de alguna manera no se intenta controlar esto, los foros de menéame acabarán derivando en la sección de comentarios del Mundo o del ABC.